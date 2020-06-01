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مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

استهدفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - المزارع ومنازل المواطنين في بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

 

 وأفاد مصدر محلي، أن مسلحي المليشيات أطلقوا النار صوب منازل المواطنين في قرى متفرقة بمنطقة الجاح، بإستخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات.

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وأضاف المصدر، أن بقايا جيوب المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة على مزارع السكان بشكل متواصل، وتسببت بحالة من الهلع في صفوف المزارعين مما اضطرهم لمغادرتها خوفاً على حياتهم من نيران المليشيات.

 

وارتفعت وتيرة الانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية في الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري المتواصل، مستغلة الهدنة الأممية والصمت الدولي تجاه جرائمها المستمرة

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