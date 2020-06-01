برنامج الأغذية العالمي يثمن دعم الإمارات للبلدان المتضررة من جائحة كورونا

الإثنين 1 يونيو 2020

أعرب ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن تقديره لدولة الإمارات على مساعدتها في توفير الإمدادات الصحية والإنسانية للدول المتضررة من جائحة /كوفيد - 19/ .



وتوجه بيزلي الذي كان في استقبال طائرة شحن إماراتية لدى وصولها إلى مطار أكرا بغانا - بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تخصيص حكومة دولة الإمارات طائرات لنقل المستلزمات والمواد الطبية للعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية، وذلك عبر مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع تويتر.

وأكد أن وصول طائرة الشحن تعكس خصال الكرم والسخاء التي تتمتع بها قيادة وشعب دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذا الجسر الجديد يعكس التعاون المشترك البناء، خاصة في ظل هذه الأزمة.

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وكانت دولة الإمارات قد أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، جسراً جوياً دولياً لتوفير الإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان الحياة للمجتمعات الهشة التي تعاني من جائحة /كوفيد-19/ في كافة أنحاء العالم.

ويعمل هذا الجسر بشكل دوري بين دولة الإمارات ومواقع رئيسية في كافة أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير المستلزمات والمعدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية لتلبية احتياجات المجتمعات الهشة والعاملين في الصفوف الأمامية في أكثر من 100 دولة في العالم خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.

ويمثل الجسر الجوي للإمارات وبرنامج الأغذية العالمي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.