أمام أنظار الشرطة.. لصوص يفرغون متجر ساعات ⁧«رولكس»⁩ في نيويورك⁩ (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، قيام لصوص بسرقة متجر ساعات “رولكس” في منطقة سوهو بنيويورك، وذلك على خلفية المواجهات الفوضوية بين المتظاهرين والشرطة الأمريكية على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض. يأتي ذلك في وقت اندلعت فيه مصادمات بمحيط البيت الأبيض، في وقت متأخر الأحد، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين. وتجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض مقر الرئيس الأمريكي وسط مواجهات مع قوات الأمن.

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