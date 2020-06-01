شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا : إصابات كورونا تتخطى 180 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 333 ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.