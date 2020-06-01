شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من طولكرم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتشيها. وذكر نادي الأسير في طولكرم "، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من، عبد الله مصطفى عبد الله بركات، ومحمد سليم حنون من بلدة عنبتا شرق طولكرم، وسمير صبحي محمد مهداوي من ضاحية شويكة شمال مدنية طولكرم.

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