سي إن إن: نقل ترامب إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض بعد تجمع متظاهرين غاضبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

واشنطن - الخليج 365

أفادت قناة تلفزيونية بأنه تم نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض بعد تجمع متظاهرين غاضبين.



وفي التفاصيل، اختبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة وجيزة من الزمن في قبو البيت الأبيض المُحصن (مركز عمليات الطوارئ)، وذلك مع تجمع المتظاهرين الغاضبين على مقتل مواطن من أصحاب البشرة السمراء، أمام مقر إدارة الحكم في الولايات المتحدة.

وبحسب ما أفادت به مصادر أمريكية مسؤولة لشبكة سي إن إن الإخبارية فإن ترامب تم نقله إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض لفترة من الوقت، الجمعة الماضية.

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وقالت المصادر ومنها مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب "مكث في المخبأ لمدة أقل من ساعة قبل أن يصعد للأعلى مجددا".

وأوضحت المصادر أنه إذا قامت السلطات بنقل ترامب، فسوف تنقل جميع الأشخاص المحميين، بحسب البروتوكول، وهذا يتضمن زوجته ميلانيا وابنهما بارون.

ومركز عمليات الطوارئ تم إضافته تحت الجناح الشرقي للبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت في الحرب العالمية الثانية، ويعرف المركز أيضا بأنه مخبأ "يوم القيامة".

والمركز شديد التحصين وملحق به أنظمة دفاعية لحماية الرئيس وطاقم إدارته من أي هجوم محتمل.

وأثارت مقتل المواطن الأمريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف