شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك تايمز»: نقل «ترامب» إلى مخبأ سري تحت الأرض بسبب الاحتجاجات أمام البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض نقلوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مخبأ سري تحت الأرض كان يستعمل سابقا خلال الهجمات الإرهابية.

جاء ذلك بعد تصاعد التوتر خارج أسوار البيت الأبيض من قبل المحتجين على مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية، أثناء اعتقاله بعنف من جانب الشرطة.

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وتابعت الصحيفة أنه عقب تعاطف الأمريكيين من أصول أفريقية مع “فلويد” نشبت أعمال شغب واشتباكات بين مواطني عدة ولايات والشرطة الأمريكية ، مما دفع الرئيس الأمريكي بتصعيد العنف ضد (مثيري الشغب)، وتم إخبار بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين يخططون للعمل بعدم الحضور في حال تجدد الاضطرابات.

وطلب البيت الأبيض طلب من موظفيه عدم الحضور إلى مقره، مع تزايد الاحتجاجات وحدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من البيت الأبيض.

ومن المتوقع خروج مظاهرة اليوم الاثنين للتنديد بالعنصرية وكذلك عمليات التخريب التي شهدتها العاصمة واشنطن أمس الأحد.

وكانت عدة ولايات أمريكية قد شهدت أعمال شغب واضطرابات جراء مقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، عندما جثى بركبته على عنق ” فلويد”.