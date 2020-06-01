شكرا لقرائتكم خبر عن المظاهرات تكسر "حظر التجول" .. والاشتباكات تتصاعد في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

خرقت المظاهرات والاحتجاجات حظر التجول في مدن أمريكية كبرى، مع تواصلت الصدامات على خلفية العنف الممارس من قِبل الشرطة، وسط تجاهل المتظاهرين تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن حكومته ستضع حدا للاحتجاجات العنيفة.

وفرض حظر للتجول أمس الأحد في واشنطن، بعد خروج تظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر.

وتجمع مئات الأشخاص مساء الأحد أمام البيت الأبيض الذي وضع تحت حراسة مشدّدة. وأفاد صحفي في وكالة فرانس برس بأن بعض المتظاهرين ألقوا زجاجات ماء باتجاه الشرطة.

وكانت وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا سببا لاحتجاجات عنيفة أجبرت قوات الحرس الوطني على تسيير دوريات في مدن أمريكية عدة.