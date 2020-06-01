شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس إعادة فتح حدودها أمام عدة دول والان نبدء بالتفاصيل
ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في العاصمة طوكيو اليوم الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام واستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.
ولم يرد بعد تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.
وسجلت اليابان 17 ألف إصابة بالفيروس حتى اليوم الاثنين ونحو 900 حالة وفاة.
وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.
وذكرت صحيفة أساهي شيمبون نقلا عن مصادر أن الحكومة تدرس السماح بدخول القادمين في رحلات عمل من البلدان الأربعة شرط إثبات خلوهم من الفيروس وفقا لاختبارين منفصلين أحدهما قبل السفر والآخر عند الوصول إلى الأراضي اليابانية.
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