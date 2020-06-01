شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا ... 26 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني اليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينها عدد 3 حالات جديدة، و9 لعائدين من السفر، و14 عينة موجبة لمخالطين، بينما تبين سلبية 449 عينة.

وقال المركز إنه تسلم 475 عينة موزعة على النحو التالي: "153 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و24 عينة في مختبر فرع المركز الوطني بمصراته، و128 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و64 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و93 مختبر مستشفى الكويفية، و13 عينات بمستشفى طرابلس الجامعي". وبين المركز أن 14 حالة موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها، و3 حالات موجبة جديدة من مدينة سبها، وحالة واحدة موجبة لمخالط عائد من تركيا بتاريخ 8 مايو 2020م. وأضاف أن "8 حالات موجبة عائدة من السفر ، تم عزلهم في إحدى المراكز المخصصة بمدينة طرابلس، مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراته للتأكد من صحتهم بإجراء تحليل PCR".

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 156 إصابة بينها 99 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما تعافي 52 مصابًا من الفيروس.