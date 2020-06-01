شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا... التمسك بالتباعد الاجتماعي سيفتح أجزاء آخرى من الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

حث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإثنين على توخي الحذر عند الاختلاط بين الأشخاص في الوقت الذي يجري فيه تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال موريسون إنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتمسكون بالتباعد الاجتماعي ونظافة اليد، كلما جرى فتح أجزاء أخرى من الاقتصاد.

يشار إلى أنه سيسمح بحلول منتصف اليوم الاثنين بحرية الحركة الداخلية في انحاء كل ولاية على حدة، وسيظل إغلاق الحدود الصارم بين الولايات قائما، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.