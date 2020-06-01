نائب بشأن استقطاع رواتب الموظفين: ليس هو الحل

اكد النائب منصور البعيجي، الاثنين، ان المساس برواتب الموظفين امر مرفوض، داعيا الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى.

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المساس برواتب الموظفين هو امر مرفوض جملة وتفصيلا ولايمكن القبول به مطلقا ولن نقبل بتخفيض او استقطاع اي مبلغ من الرواتب"، مبينا ان "ذلك ليس الحل وعلى الحكومة ايجاد بدائل اخرى وهي كثيرة".

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واضاف ان "البدائل كثيرة منها ايرادات المنافذ الحدودية والكمارك وشركات الهاتف النقال وايرادت اخرى على الحكومة ان تتعامل معها بحزم بعيدا عن رواتب الموظفين"، مشيرا الى ان "الرواتب تعتبر خط احمر".

واستغرب البعيجي "ارسال الحكومة مبلغ ٤٠٠ مليار الى اقليم كردستان ونحن نعيش ازمة خانقة بالرغم من ان الاقليم لم يصدر برميل نفط واحد الى المركز ولم يسلم ايرادت المنافذ الحدوية ايضا والحكومة تتجه الى تخفيض رواتب الموظفين"، لافتا الى انه "كان الاجدر بالحكومة التعامل بحزم مع الاقليم حتى يسلم النفط والمنافذ الحدودية الى المركز ام نسلم ثروات محافظات الجنوب ونستقطع رواتب الموظفين حتى نسلمها الى حكومة الاقليم".