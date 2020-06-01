لاستثمار حظر التجوال.. اكساء محلات سكنية في بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن استمرار اعمال الاكساء في عدد من المحلات السكنية بالعاصمة.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع مستمرة باعمال التطوير والاكساء في عدد من المحلات السكنية ولجانبي الكرخ والرصافة من بغداد".

واضافت ان "معظم الاعمال تضمنت فتح البوكس الترابي واعمال القالب الجانبي ولا سيما للافرازات الحديثة والتي لم تشهد اعمال الاكساء والتطوير سابقاً"، مبينة ان "ذلك جاء ضمن سعي امانة بغداد لاستثمار حظر التجوال واستمرار اعمالها وبالتنسيق مع القوات الامنية".