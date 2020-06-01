سبع اصابات جديدة بكورونا في الديوانية

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل سبع اصابات جديدة بفايروس كورونا، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".