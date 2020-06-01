بيان جديد من الرافدين بشأن الرواتب

اصدر مصرف الرافدين، الاثنين، بيانا جديدا بشأن رواتب الموظفين.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".
واضاف ان "صرف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة بعد وصول التمويل وتعزيز الرصيد المالي لكل دائرة الى المصرف وبعض الدوائر لا يزال المصرف ينتظر اكتمال وصول التمويل المالي لها للمصرف".
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