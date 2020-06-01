الصحة تكشف حقيقة حجر مصابين بكورونا في منازلهم

كشفت وزارة الصحة، الاثنين، حقيقة حجر مصابين بكورونا في منازلهم. وقال ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ بالوزارة اﻟﺼﺤﺔ رﻳﺎض اﻟﺤﻠﻔﻲ في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن "اﻟﻮزارة ﺗﺤﺠﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ اﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ المستشفيات المخصصة". ونفى "ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﺑﺤﺠﺮ المصابين ﻓﻲ المنازل"، داعيا الى توخي الدقة في نقل المعلومة".

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