احذر هذه الصورة.. تعطل هاتفك الذكي والسبب غامض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احذر، فقد يؤدي تعيين هذه الصورة - المصاحبة للتقرير- كخلفية في هاتفك الذكي إلى تعطيله فورا، ويصبح الهاتف غير قادر على العمل.

وتم الإبلاغ عن هذه المشكلة من قبل Ice Universe على منصة تويتر، وأكدها عشرات المستخدمين الآخرين.

وتم اختبار هذه الصورة على هاتف (Mate 20 Pro) وهاتف جوجل بيكسل 2 اللذين تم تعطيلهما بشكل مباشر بعد تعيين الصورة في الخلفية، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ورغم المحاولات المتتالية لتشغيل الهاتف إلا أن الأمر لم ينجح في تخطي شاشة رمز الأمان، حيث تتم إعادة تشغيل الهاتف باستمرار، في النهاية، عرض هاتف بيكسل 2 رسالة تفيد بأن الهاتف لا يمكنه البدء بعملية التمهيد وعرض خيار المحاولة مرة أخرى ثم خيار إعادة ضبط الجهاز بحسب إعدادات المصنع.

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وأدت إعادة ضبط الهاتف الذكي باستخدام إعدادات المصنع إلى إعادة جهاز بيكسل 2 إلى طبيعته، ولكن من الواضح أن هذا يعني فقدان جميع البيانات الموجودة في الهاتف، كما أبلغ العديد من المستخدمين على تويتر عن هذه الصورة، كما نشر (Sebastian) مقطع فيديو يوضح المشكلة.

وليس من الواضح سبب حدوث ذلك، لكن بالنظر إلى أن الصورة تحدث في أجهزة من علامات تجارية متعددة، بما في ذلك جوجل، فمن المحتمل أن تتعارض الصورة إلى حد ما مع مشكلة أساسية في نظام التشغيل أندرويد، كما من الممكن أيضًا أنه تم تصميم هذه الصورة خصوصًا للاستفادة من ثغرة موجودة في نظام أندرويد.

ولا نشجع أي شخص على محاولة تعيينها كخلفية للهواتف الذكية، أما في حال تعرضك لهذه المشكلة، فتأكد من أن الأمر سيكون على ما يرام عند قيامك بإعادة ضبط المصنع للهاتف الذكي.