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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 226 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و24 وفاة، منها 22 في ولاية الخرطوم، وفق موقع "أخبار السودان"
وأوضحت الوزارة في بيان أمس الأحد عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس أن الحالات الجديدة سُجلت منها 171 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 5026 حالة، بينها 286 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1423 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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