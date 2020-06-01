598 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت الولايات المتحدة 598 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأحد.



وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 104,356.

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