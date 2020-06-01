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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتكاسة في إصابات كورونا بالصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الصين تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا خلال ثلاثة أسابيع تقريبا برصد 16 حالة جديدة أمس الأحد، وذلك في قفزة للحالات الوافدة من الخارج بإقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الاثنين أن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج 11 منهم في سيتشوان.
وكانت الصين أعلنت أمس الأحد عن رصد حالتي إصابة وفدتا من الخارج أيضا.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الحالات المسجلة في سيتشوان جاءت على رحلة طيران قادة من الخارج، مضيفا أن ستة حالات أخرى لا تظهر عليها أعراض كانت على نفس الرحلة.
ولا تسجل الصين الحالات، التي لا تظهر عليها أعراض ضمن حالات العدوى المؤكدة بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وأفادت اللجنة أيضا بتسجيل 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض في البر الرئيسي أمس الأحد مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.
وأظهرت البيانات أن مجمل الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83017 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.
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