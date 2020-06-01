تسجيل 3152 إصابة جديدة و151 وفاة بكورونا في المكسيك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن هوجو لوبيز-جاتل نائب، وزير الصحة المكسيكي، أمس الأحد تسجيل 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة.



وبهذا يصل مجمل الإصابات والوفيات في البلاد إلى 90664 و9930 على الترتيب.

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