الطاير: دبي قدمت نموذجاً يُحتذى في التعامل مع الطوارئ والأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن دبي قدمت نموذجاً يحتذى في التعامل مع الطوارئ والأزمات بكل كفاءة واقتدار.

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ووفقا للبيان، أكد أن الهيئة قد باشرت بتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقرار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعودة العمل في دوائر حكومة دبي، حيث بدأت العودة التدريجية لموظفي الهيئة للعمل في مكاتب ومباني الهيئة اعتباراً من أمس الأحد، على أن تكتمل عودة جميع الموظفين للعمل في مكاتب الهيئة اعتباراً من يوم 14 يونيو 2020، وذلك وفق «بروتوكول العودة للعمل» الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتم استثناء الموظفين من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة وكذلك الحوامل والموظفات ممن لديهن أطفال في مراحل الدراسة حتى انتهاء العام الدراسي.

وأضاف الطاير: تطبق الهيئة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام قنوات الهيئة الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، وأكد أن كل فرد من أفراد المجتمع يجب أن يكون على قدر المسؤولية عبر الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كوفيد 19» والحفاظ على صحة الجميع.