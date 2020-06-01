شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 50 % من موظفي حكومة دبي يباشرون أعمالهم من المكاتب وسط تفاؤل والتزام بالاحترازات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن 05% من موظفي الدوائر الحكومية بدبي باشروا أعمالهم أمس من مكاتبهم، وسط تفاؤل كبير وثقة والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات الجهات المختصة بدولة الإمارات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 91). وأكد الموظفون وفقا لـ«البيان» التي رصدت الدوام في أول أيامه بدوائرهم بعد غياب استمر ما يقرب الشهرين اعتمد فيها على نظام الدوام عن بعد، تفاؤلهم بالعودة بعد الغياب عن المكاتب والتزامهم التام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة. وجاءت عودة موظفي حكومة دبي لتأدية مهام أعمالهم من مكاتبهم تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واعتماد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار عودة 05% من موظفي دوائر حكومة دبي من يوم الأحد 13 مايو 2020، وبنسبة 001% من 41 يونيو 2020. وأضافت الدائرة إن كل إدارة قامت بتنسيق عودة موظفيها بحيث تحقق نسبة الـ05%، وتم استثناء كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ومن يعاني أمراضاً مزمنة، والموظفات الحوامل، وكذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل ممن تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة. وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الموظفين العائدين لمقار عملهم أبدوا التزاماً كبيراً بالتعليمات والإرشادات الاحترازية، كما وفرت إدارات الموارد البشرية في كل دائرة السبل الكفيلة للوقاية حيث تم توفير عدة أنواع من المعقمات والكمامات والقفازات عند المداخل، وقامت بتدريب أحد موظفيها لقياس درجة الحرارة لجميع الموظفين العائدين للعمل من المكاتب، والتأكد من أن درجة حرارة الموظف لا تتجاوز 5.73 درجة مئوية.

