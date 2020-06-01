شكرا لقرائتكم موقع إيطالي: طائرتان عسكريتان غادرتا إسطنبول إلى مصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف موقع الرادارات الإيطالي "إيتا ميل رادار" عن وصول طائرتين جديدتين من سلاح الجو التركي إلى ليبيا من طراز لوكهيد سي 130 إي (Lockheed C-130E) .

وقد رصد الموقع مغادرة الطائرتين إسطنبول إلى ليبيا وتحديدا مدينة مصراتة.

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الموقع، المختص في تتبع مسارات رحلات الطائرات العسكرية، أشار إلى أن الطائرة الأولى هبطت بالفعل في ليبيا عند منتصف الليل، بينما لا تزال الأخرى في رحلة جوية فوق البحر الأبيض المتوسط.

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وكانت تركيا قد أرسلت أيضا يوم الجمعة الماضي طائرتين إلى ليبيا.

عناصر من الجيش الوطني الليبي

يأتي ذلك فيما تستمر المواجهات العنيفة في محاور الرملة والكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، وأعلن الجيش الليبي مقتل 5 من قيادات قوات الوفاق في مدينة الزاوية.

واستهدفت طائرات الجيش الوطني الليبي مواقع لقوات الوفاق، بالتزامن مع إعلان الجيش إسقاط 3 طائرات مسيرة في مدينة بني وليد.

هذه المواجهات اشتدت ليلة أمس مع تقدم نسبي لقوات الوفاق لم يدم طويلا، مع إصرار وحدات الجيش الوطني لليوم الخامس على التوالي على عدم التراجع عن مواقعها في جنوب العاصمة.

واستهدف سلاح الجو أماكن لتجمع آليات وتخزين ذخائر تابعة لقوات الوفاق شرق مصراتة.