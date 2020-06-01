شكرا لقرائتكم "ساما" تضخ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي السعودي لتعزيز سيولته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنها ضخت 50 مليار ريال "ما يعادل (13.32 مليار دولار) في القطاع المصرفي السعودي لتعزيز سيولته. وأوضحت "ساما" أن الـ50 مليار ريال ستساعد المصارف لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع الخاص".

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