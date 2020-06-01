يمتلك صفحة واحدة موثقة.. أحمد موسى: إجراءات قانونية من النائب أبو العينين ضد مزوري صفحة باسمه على فيسبوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، لديه صفحة واحدة موثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «أهل الشر والتنظيم الإرهابي فبركوا صفحة مزورة باسم النائب محمد أبو العينين ونشروا من خلالها أكاذيب». Advertisements وأكد أن النائب أبو العينين سيتخذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بتزوير صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وقال إن التنظيم الإرهابي وأهل الشر قاموا بفبركة صفحة مزورة باسم النائب محمد أبو العينين، ونشروا من خلالها الأكاذيب. وأكمل موسى: "النائب محمد أبو العينين سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من قاموا بتزوير صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".

إجراءات قانونية من النائب أبو العينين ضد مزوري صفحة باسمه على فيسبوك

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