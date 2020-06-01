الجيش المالي يعلن التصدي لهجوم إرهابي في وسط البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو - (أ ش أ): أعلنت القوات المسلحة المالية فجر اليوم الإثنين تصديها لهجوم إرهابي في وسط البلاد. وذكر الجيش المالي - في بيان بثته الإذاعة المالية - أن القوات المسلحة المالية تعرضت لهجوم إرهابي في منطقة موندورو التابعة لمحافظة موبتي، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر في صفوف القوات المسلحة.

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