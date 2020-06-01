مناوشات بين الشرطة والمحتجين بالقرب من البيت الأبيض

أفاد مراسلي العربية والحدث في واشنطن، عن تزايد المناوشات بالقرب من البيت الأبيض واندلاع حريق بالقرب بناية قربه، اليوم الاثنين، وأن قوات الإطفاء في طريقها إليها، وسط توتر بين قوات الأمن والمحتجين حول البيت الأبيض مع بدء سريان حظر التجول.

وأفاد مراسل الحدث بوجود حالات كر وفر بين الأمن والمحتجين، فيما أكثر من 40 مدينة أمريكية.

وأكدوا أن الشرطة تحاول إبعاد المحتجين باستخدام القنابل المسيلة للدموع، فيما أضرم المحتجون النار بسيارات في المنطقة.

وفرض حظر التجول، ليل الأحد، لمواجهة أعمال الشغب التي تتخلل الاحتجاجات على مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، فيما وصلت قوات من الحرس الوطني إلى بوسطن لدعم الشرطة هناك.

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وفرض حظر للتجول في واشنطن، بعد خروج تظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلديّة العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في مدن أميركيّة عدّة.

وكتب باوزر على "تويتر" أنّ حظر التجوّل سيكون ساري المفعول بدءًا من الساعة "23:00 الأحد حتّى الساعة 06:00 الاثنين"، مضيفًا أنّه أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة لدعم الشرطة

وحاول متظاهرون قلب سيارة شرطة، ولكن عناصر الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع وسيطروا على الموقف.

وأكدت مراسلة الحدث وصول قوات من الحرس الوطني إلى البيت الاأيض لمساعدة قوات الشرطة. وذكرت أن معظم المتظاهرين من صغار السن، وأن عددهم بالآلاف.