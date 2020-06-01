كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تعلن عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين عن تسجيلها لـ١٦ إصابة بفيروس كورونا في آخر ٢٤ ساعة، وهذا يعتبر أعلى إصابات سجلت منذ ١١ مايو داخل الصين.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في بيان، أن جميع الحالات الجديدة مستوردة تشمل مسافرين من الخارج، كما سجل البر الرئيسي للصين 16 إصابة جديدة بدون أعراض مقارنة بـ3 حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأحد 83017، وبقيت حصيلة الوفيات عند 4634.

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