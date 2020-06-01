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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: الحياة مستمرة والإنجاز متواصل والتجربة جعلتنا أقوى والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحياة مستمرة، والإنجاز متواصل، والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة، وتفكير مختلف، وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، حيث اعتمد المجلس خلال جلسته، عدداً من القرارات والمبادرات.
وقال عبر «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس)، اجتماعاً لمجلس الوزراء، مع أول يوم لعودة موظفي الحكومة لمقراتهم.. دخلنا مرحلة جديدة.. مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية.. كل شخص فيها مسؤول.. وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها.. ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية.. وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية.
وأضاف : «نقول للجميع.. الحياة مستمرة.. والإنجاز متواصل.. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة.. وتفكير مختلف.. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء». وتابع سموه: «ناقشنا في اجتماعنا اليوم (أمس)، إجراءات عودة الموظفين.. وآليات عمل الحكومة مستقبلاً.. وشكلنا فريقاً لتطوير الخدمات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً وتشريعياً.. وفريقاً لدراسة الثقافة المجتمعية التي يحتاجها مجتمعنا للمرحلة القادمة.. وسياسة لأتمتة العمل الحكومي، وتوفير نفقاته المستقبلية».
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