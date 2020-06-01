شاحنة تقتحم مظاهرات مينيابوليس والشرطة: "واقعة مزعجة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم أنه لا يزال مغلقًا أمام حركة مرور المركبات، اقتحمت شاحنة صهريج آلاف المتظاهرين على جسر في وسط مينيابوليس في ولاية مينيسوتا مقر الاحتجاجات المندلعة في عدة مدن أمريكية على خلفية مقتل رجل من أصحاب البشرة السمراء يدعى جورج فلويد على يد الشرطة.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إنّه لم تُسجَّل على الأرجح إصابات في صفوف المتظاهرين جراء اقتحام الشاحنة، واصفة ما حصل بأنه واقعة "مزعجة جدا".

وأصيب سائق الشاحنة بجروح لكنّ حياته ليست في خطر، وقد اعتُقل ونُقل إلى المستشفى.





وكانت الشرطة وعناصر من الحرس الوطني قد أغلقوا الطرق المحيطة بالمتظاهرين، فيما لم يتضح في البداية كيف تمكن سائق الشاحنة من الأقتراب منهم.

Advertisements

وبينما كان المتظاهرون يعبرون جسرًا على طريق سريع، تقدَّم الرجل بشاحنته باتجاه الحشد، فيما ألقى المتظاهرون درّاجاتهم تحت شاحنته في محاولة لإيقافه بحسب شهود عيان.

ووصلت عشرات من سيارات الشرطة سريعا وأبعدت المتظاهرين عن الجسر.

وكانت وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا سبباً لاحتجاجات عنيفة أجبرت قوّات الحرس الوطني على تسيير دوريّات في مدن أمريكيّة عدّة.

كما فُرض حظر التجوّل في عدة ولايات ومنها واشنطن، بعد خروج مظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلديّة العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في عدد من المدن الأمريكيّة.