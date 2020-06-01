فرض حظر تجوال فى واشنطن من الساعة 11 مساءً لـ6 صباحًا

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، عن فرض حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 6:00 صباحا .

وكتبت "باوزر" عبر صفحتها ارسيمة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وضعت قوات الحرس الوطني قيد الاستعداد لدعم شرطة العاصمة".

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كانت الشرطة الأمريكية قد تدخلت بعد ما قام محتجين بتحطيم سيارة شرطة قرب البيت الأبيض، وتم التعامل مع المحتجين وإبعادهم عن سور البيت الأبيض.

واشتعل الغضب في مدن كثيرة بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتشر في الأيام الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق، في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلًا: «لا أستطيع التنفس»، قبل أن يفقد وعيه وتنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه.