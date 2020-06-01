أكثر من مليون إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي

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مونتيفيديو: تجاوزت الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ المليون حالة في أميركا اللاتينيّة والكاريبي الأحد، وقد سُجّل نحو نصفها في البرازيل، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسميّة.

ومنذ بداية الوباء، سُجّل رسميّاً ما مجموعه 1,016,828 إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي، بينها 514,849 حالة في البرازيل.

بإحصائها 29,314 وفاةً في المجمل جرّاء الوباء، حسب أرقام نشرتها وزارة الصحّة الأحد، باتت البرازيل البلد الرابع من حيث عدد الوفيّات وراء الولايات المتحدة (103,781 وفاة) وبريطانيا (38,376 وفاة) وإيطاليا (33,340 وفاة).

ومع تسجيلها 164,476 إصابةً بكوفيد-19، باتت البيرو من جهتها ثاني أكثر البلدان تأثّراً بالفيروس في أميركا اللاتينيّة.



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