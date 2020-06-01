أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر والتحاليل المعملية كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج لحين ظهور نتيجة المسحة. ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، وجهت زايد، بضرورة إجراء التقييم الإكلينيكي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد كأولوية قصوى بكافة المستشفيات بجميع المحافظات المصرية واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر والتحاليل المعملية كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف "أكدت زايد على بدء تلقي العلاج فورا طبقا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة المسح، وذلك حفاظا على حياة المواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر فى تشخيص الإصابة بكورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.