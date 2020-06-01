الاحتجاجات تقترب من البيت الأبيض وترامب: كونوا حازمين مع الفوضويين

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدات، ليل الأحد، حكام الولايات على مواجهة العنف. وغرد: “كونوا صارمين مع الفوضويين، واستدعوا الحرس الوطني الآن”.

ودعا إلى ضرورة “إصدار أحكام سجن لمدد طويلة على المخربين”، وأضاف حول التخريب: ” ليس هذا ما تريده أميركا”.

وشدد الرئيس الأميركي على أن “تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات”.

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واشار إلى أن “الحرس الوطني اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها”.

وطلب ترمب “فرض النظام والقانون في فيلادلفيا الآن”. وقال: “إنهم ينهبون المتاجر في فيلادلفيا، ويجب استدعاء الحرس الوطني”.

وعلق ترمب على الشغب: هل هذا ما يريده الناخبون من “جو النعسان”؟، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن.