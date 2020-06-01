حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدات، ليل الأحد، حكام الولايات على مواجهة العنف. وغرد: “كونوا صارمين مع الفوضويين، واستدعوا الحرس الوطني الآن”.
ودعا إلى ضرورة “إصدار أحكام سجن لمدد طويلة على المخربين”، وأضاف حول التخريب: ” ليس هذا ما تريده أميركا”.
وشدد الرئيس الأميركي على أن “تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات”.
واشار إلى أن “الحرس الوطني اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها”.
وطلب ترمب “فرض النظام والقانون في فيلادلفيا الآن”. وقال: “إنهم ينهبون المتاجر في فيلادلفيا، ويجب استدعاء الحرس الوطني”.
وعلق ترمب على الشغب: هل هذا ما يريده الناخبون من “جو النعسان”؟، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتجاجات تقترب من البيت الأبيض وترامب: كونوا حازمين مع الفوضويين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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