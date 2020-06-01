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توقيت المباريات.. عجلة الدوري الإسباني تعود للدوران من جديد بعد التوقف بسبب “كورونا”

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محمد الشرع 0 تبليغ
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تعود عجلة لكرة القدم للدوران من جديد بعد التداعيات السلبية لانتشار فيروس “”، والتي فرضت تعليق المباريات إلى موعد لاحق.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن مباريات الدوري الاسباني لحساب الجولة الـ 28 ستستأنف بداية من 11 يونيو المقبل بديربي الأندلس بين إشبيلية وبيتيس بداية من العاشرة ليلا.

ولحساب منافسات الجولة ذاتها، يرحل يوم السبت 13 يونيو لملاقاة مايوركا بداية من العاشرة ليلا، في وقت يستقبل فيه منافسه إيبار يوم الأحد 14 يونيو بداية من السابعة والنصف مساء.

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