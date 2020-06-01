توقيت المباريات.. عجلة الدوري الإسباني تعود للدوران من جديد بعد التوقف بسبب “كورونا”

تعود عجلة الدوري الإسباني لكرة القدم للدوران من جديد بعد التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، والتي فرضت تعليق المباريات إلى موعد لاحق.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن مباريات الدوري الاسباني لحساب الجولة الـ 28 ستستأنف بداية من 11 يونيو المقبل بديربي الأندلس بين إشبيلية وبيتيس بداية من العاشرة ليلا.

ولحساب منافسات الجولة ذاتها، يرحل برشلونة يوم السبت 13 يونيو لملاقاة مايوركا بداية من العاشرة ليلا، في وقت يستقبل فيه ريال مدريد منافسه إيبار يوم الأحد 14 يونيو بداية من السابعة والنصف مساء.