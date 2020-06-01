شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضب» يصل البيت الأبيض.. تفاقم المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن الاميركية امام ​البيت الابيض​ على خلفية مقتل جورج فلويد على يد عنصر من الشرطة الاميركية.

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هذا وأعلنت السلطات الأميركية، فرض حظر تجول في عدة مدن شملت أتلانتا ولوس أنجلوس وفيلادلفيا، في محاولة لاحتواء أعمال الشغب التي تشهدها بعد مقتل جورج فلويد.

وأوضحت عمدة أتلانتا، كيشا لانس بوتومز في تصريحات صحفية، إن “الأحداث لم تعد احتجاجا وإنما دخلت في مرحلة الفوضى”. وأضافت أن “على المتظاهرين العودة إلى ديارهم بعد أن تمادوا في العنف على خلفية إصابة ضابط شرطة”.

يذكر أن مدنا وولايات أميركية عديدة تشهد حركة إحتجاجية وتظاهرات عنيفة تخللها حرق لمركز الشرطة في مدينة منيابوليس ومواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، بعد مقتل جورج فلويد (46 عاماً)، وهو رجل من أصول أفريقية على يد الشرطي ديريك تشوفين يوم 25 مايو.