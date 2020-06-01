شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 16 إصابة جديدة بكورونا في أكبر عدد خلال ثلاثة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الاثنين أن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج 11 منهم في سيتشوان. وكانت الصين أعلنت أمس الأحد عن رصد حالتي إصابة وفدتا من الخارج أيضا.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الحالات المسجلة في سيتشوان جاءت على رحلة طيران من مصر مضيفا أن ستة حالات أخرى لا تظهر عليها أعراض كانت على نفس الرحلة.
ولا تسجل الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ضمن حالات العدوى المؤكدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وأفادت اللجنة أيضا بتسجيل 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض في البر الرئيسي يوم الأحد مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.
وأظهرت البيانات أن مجمل الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83017 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.
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