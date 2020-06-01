فيديو يوثق دهس سيارة شرطة لمتظاهرين بنيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمريكية أنها تحقق في واقعة دهس سيارة شرطة مجموعة من المتظاهرين في نيويورك خلال احتجاجات السبت على وفاة رجل من أصحاب البشرة السمراء يدعى جورج فلويد.

وبدأت التحقيقات بعد ظهور ما يبدو أنه تسجيل فيديو يظهر سيارة تابعة لقسم شرطة مدينة نيويورك تدهس حشدا من المتظاهرين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي مدته 27 ثانية، ونشر على "تويتر"، سيارة دفع رباعي تابعة لقسم شرطة نيويورك تقف وراء حاجز معدني يفصل بينها وبين حشد من المتظاهرين يلقى أشياء على السيارة.

لكن يبدو أن السيارة انطلقت وأسقطت الحاجز قبل أن تصدم حشود المتظاهرين، وتسمع صيحات وصراخ أثناء رؤية شخص يقفز فوق السيارة، وليس من الواضح ما إذا كانت هناك أي إصابات.

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وحذرت الشبكة من أن الحادث يؤجج نار التفاعلات السلبية بين رجال الشرطة والأشخاص الذين أقسموا على حمايتهم، لا سيما في ظل موجة الاحتجاجات التي اندلعت في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو إن الحادث قيد التحقيق، لكنه أكد أن الضباط ربما لم يكن لديهم خيار آخر.





وأضاف: "لن ألوم الضباط الذين كانوا يحاولون التعامل مع وضع مستحيل على الإطلاق. الأشخاص الذين كانوا يقتربون من سيارة الشرطة فعلوا الشيء الخطأ في البداية، وخلقوا وضعا غير مقبول".

ويواصل محتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل من أصحاب البشرة السمراء أعزل في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يدعى جورج فلويد بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.