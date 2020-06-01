"دراجات نارية فائقة".. سلاح جديد بـ"المارينز" للتضاريس الوعرة

فرضت ظروف التضاريس الصعبة والقاسية لساحات المعارك التي تتواجد بها القوات الخاصة الأمريكية تطوير أسطولها من المركبات العسكرية بإمداد عناصرها بالدرجات النارية ذات الأداء الفائق.

وبحسب موقع hotcars.com فإن عناصر سلاح مشاة البحرية الأمريكية سيكتسبون المزيد من السرعة والفاعلية في أداء المهام القتالية باعتماد دراجات M103M1 النارية التي تتميز بمرونة قيادتها باستخدام الديزل أو وقود الطائرات، بالإضافة إلى أي نوع آخر من أنواع الوقود.





وجاء إنتاج دراجات M103M1 النارية العسكرية بعد مذكرة تعاون مشتركة بين قيادة الجيش الأمريكي وبين شركة Hayes Diversified Technologies الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية والتي حققت دراجاتها النارية نجاحات ملحوظة على صعيد التصنيع المدني.





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وستكون دراجات M103M1 النارية العسكرية أهم العناصر المهام الاستكشافية ونقل العتاد الخفيف بين مواقع تمركز القوات خاصة على التضاريس الوعرة والجبلية.





ولضمان أقصى درجات الفاعلية تم تجهيز دراجات M103M1 النارية العسكرية بتكنولوجيا كاواساكي Kawasaki التي تمنح الدراجات مقاومة للمياه والغبار كما ستكون هياكلها مصصمة خصيصا لتقليل الانعكاس الصادر منها وهو ما سيضمن خاصية التموية والتخفي عن العدو.

وفي السياق نفسه، منحت قيادة الجيش الأمريكي الضوء الأخضر لشركة كونغسبرج الألمانية لصناعة الأسلحة من أجل إمداد قواتها بمركبات برمائية متطورة مجهزة بمدفع عيار 30 ملم بجانب مجموعة متطورة من أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة والمثبتة على المركبات الخفيفة التي ستتمتع بمستوى تدريع مميز وقوي.



