«خوفا من المتظاهرين»..نيويورك تايمز: نقل ترامب إلى مخبأ تحت الأرض في البيت الأبيض

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض قاموا بنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مخبأ تحت الأرض في البيت الأبيض كان يستعمل سابقا خلال الهجمات الإرهابية.
يأتي ذلك بعد أن تصاعد التوتر داخل الولايات المتحدة من قبل المتظاهرين وذلك احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي أثناء اعتقاله بعنف من جانب الشرطة.
وتابعت الصحيفة: "أنه ظل في القبو لمدة ساعة قبل أن يعود إلى مكتبه، كما لم يوضح المسؤلين مكان تواجد زوحة الرئيس وبقية العائلة, وأمضى ترامب الأحد بعيدا عن الأنظار، حتى عندما كان بعض مستشاري حملته يوصون بأن يلقي خطابا متلفزا على الصعيد الوطني قبل ليلة أخرى من العنف المحتمل.
ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان نيويورك إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد، بعد مقتل جوروج فلويد يوم الاثنين في مينيابوليس.
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