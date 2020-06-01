شكرا لقرائتكم خبر عن دعما لجهود مواجهة كورونا.. 18.8% معدل نمو في الاستثمارات للصحة وإنشاء 4 مستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة توجيه استثمارات كلية بواقع 25.3 مليار جنيه لقطاع الصحة خلال العام المالي الجديد 2020/2021، مقارنة بـ21.3 مليار جنيه في عام 2020/2019، بمعدل نمو قدره 18.8%، وذلك لتوفير الخدمات، وإقامة نظام تأميني شامل لجميع المصريين ولاسيما في ضوء الخطوات المتشارعة للحكومة باتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا ومنع تفشيه.

وكشفت الحكومة، عن خطة تطوير مستشفيات وزارة الصحة بما يمكن من استيعاب عدد أكبر من الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال العام المالي الجديد 2020/2021، وفي مقدمتها إضافة ألف و613 سرير جديد بالمستشفيات الحكومية مقابل 331 مستشفى تم إضافتها العام الجارى.

وحسب الخطة المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن العام المالي الجديد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من المتوقع أن يتم إنشاء 4 مستشفيات حكومية جديدة، مقابل مستشفيتان العام الجارى 2020/2019، بالإضافة إلي تطوير 8 مستشفيات قائمة وتجهيز 9 مستشفيات أخرى.

ومن المستهدف، أن يبلغ عدد المستشفيات التي تم تشغيلها علي النظام النموذجي 7 مستشفيات خلال العام الجديد.، مع استهداف تزويد 20 مستشفي بأجهزة فرم وتعقيم للتخلص من النفايات الصحية الخطرة.

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ومن المتوقع، حسب خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021، أن يتم إضافة 110 أسرة إلى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية