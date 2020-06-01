شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال العام المالى الجديد 2020/2021، زيادة قدرها 33 مليارا و885 مليون جنيه عن العام الجارى، حيث بلغت 335 مليار جنيه مقابل 301 مليار و115 مليونا عام 2019/2020، وتتوزع على الأجور والبدلات النقدية والعينية، والمزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة.

وبدورها تنعكس الأجور والبدلات النقدية والعينية، والتى تقدر بـ251 مليارا و44 مليون جنيه العام المالى الجديد، فى (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقتة، المكافات، البدلات النوعية، المزايا النقدية، والمزايا العينية).

وفى هذا الصدد، نرصد توزيعه المكافآت، والتى تقدر 105 مليارات و129 مليونا وألفين جنيها، على الجهات المختلفة، فى ضوء التصنيف الإدارى للموازنة للعام المالى الجديد، والتى تعكس تصدر الإدارة المحلية القائمة على النحو الأتى :

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1- يتصدر الجهاز الإداري حصيلة المكافأت بواقع 50 مليارا و429 مليونا و6 آلاف جنيه.

2- ويأتي الإدارة المحلية بالمركز الثاني في المكافآت بواقع 36 مليارا و48 مليونا و9 آلاف جنيه.

3- وأخيرا يأتى الهيئات الخدمية بواقع 18 مليارا و650 مليون جنيه و8 آلاف.

جدير بالذكر، أن مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة سجلت قفزة كبيرة خلال الأعوام المالية الأخيرة، حيث حققت زيادة قدرها 109 مليارا و487 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2016/2017 نحو 225 مليارا و513 مليون جنيه، فيما بلغت عام 2017/2018 نحو 240 مليارا و54 مليون جنيه، وبلغت عام 2018/2019 نحو 266 مليارا و91 مليون جنيه.