عمدة أتلانتا: عزل ضابطي شرطة لتعنيفهما متظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت قناة العربية، في نبأ عاجل أن عمدة ولاية أتلانتا، أعلن عزل ضابطي شرطة لتعنيفهما متظاهرين السبت.

مدد عدد من المدن الامريكية حظر التجول خلال ليل الأحد وانتشر جنود الحرس الوطني تأهبا لحدوث المزيد من الاضطرابات بحلول الليل في أعقاب اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في اليوم السابق.

ومددت كل من لوس أنجليس وشيكاغو وديترويت حظر التجول، كما فرضت ولاية أريزونا حظرًا للتجول على مستوى الولاية لمدة أسبوع كامل، بعد أن استولى المتظاهرون على شوارع المدينة وانخرطوا في معارك مع الشرطة التي ردت أحيانا بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وتأتي هذه التحركات، التي تؤثر على حياة ملايين الأشخاص، مع نشر أكثر من 5000 جندي من الحرس الوطني في 15 ولاية والعاصمة الأمريكية لدعم الاستجابات المحلية لإنفاذ القانون.

واستيقظت العشرات من المدن الأمريكية على شوارع تتصاعد منها أدخنة الحرائق صباح الأحد بعد ليلة شهدت اشتباكات شرسة بين الشرطة ومحتجين، بعدما تسبب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على أيدي رجل شرطة أبيض في اضطرابات انتشرت في أنحاء الولايات المتحدة.