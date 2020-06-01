حريق في خط الغاز بالعياط.. والمعاينة: تفحم لودر ومصاب بحروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في خط الغاز الطبيعي بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة. تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بخط الغاز بدائرة المركز. Advertisements ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارات إطفاء تنسيقا مع قطاع الجنوب والشركة القابضة للغاز. حرى غلق المحبس والسيطرة على الحريق الناتج عن تسرب غاز أثناء عملية إصلاحه، ما أسفر عن اشتعال النيران بلودر. وأصيب شخص بحروق نقل على إثرها للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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