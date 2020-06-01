الجنايات تعيد محاكمة متهم في قضية "مذبحة كرداسة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين في تجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة.
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