إصابة برلماني سابق وزوجته بفيروس كورونا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب برلماني سابق بمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وأحد الرموز السياسية الشهيرة بالمحافظة، بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ثبوت نتيجة التحاليل الطبية الخاصه به وبزوجته، إيجابية إصابتهما بالفيروس.

أكد أحمد السيد عبد القادر، عضو مجلس الشعب السابق، عن الدائرة الانتخابية "العجوزين" التابعة لمركز دسوق والملغاه حاليا بنفس مسماها، والمصاب بفيروس كورونا، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه توجه وزوجته لإجراء التحاليل الطبية، بمستشفى حميات دسوق، للاطمئنان على نفسهما، فأثبتت التحاليل الطبية إيجابية إصابتهما بالفيروس.

رجح عبد القادر، سبب إصابته بالفيروس، أن تكون نتيجة اختلاطه بأشخاص وفقا لمشاركاته الدائمة في المناسبات الاجتماعية الخاصة بالعديد من المواطنين، في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، وخارجها، ووفق ذلك جرى اختلاط زوجته.

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وأوضح عبد القادر، أنه جرى التنسيق مع الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف في كفر الشيخ، تمهيدا لتجهيز سيارتين إسعاف لنقله وزوجته إلى مستشفى العزل الصحي، بمدينة بلطيم، لتلقيهما العلاج هناك.

وقال البرلماني السابق، لمصراوي:"الحمد لله بأعلنها بكل صراحة إصابتي وزوجتي بفيروس كورونا المستجد وثقتنا كبيرة في الأطباء نحو دورهم في علاجنا وإن شاء الله على أيديهم وبدعوات المخلصين هانرجع أحسن من الأول".

كان البرلماني السابق أحمد السيد عبد القادر، عضوا بمجلس النواب بمسماه القديم "مجلس الشعب"، عن دائرة العجوزين، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في الفترة البرلمانية 2005 - 2010، و الدائرة التي كان ينوبها في البرلمان الغيت حاليا بسبب التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، ما بعد ثورة يناير 2011، وأصبحت دائرة دسوق وقلين.