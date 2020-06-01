ظل يبكي بجوارها.. تداول صورة لشاب يحمل والدته المصابة بكورونا داخل مستشفى العزل بقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمحافظة القليوبية، صورة لشاب يحمل والدته "المصابة بكورونا"، داخل مستشفى العزل بقها، حيث رافقها داخل سيارة الإسعاف إلى أن دخلت المستشفى وأصر على حملها بدلا من المسعفين متجاهلا خطورة انتقال العدوى إليه.

وأكد عدد من شهود العيان داخل المستشفى، أن الشاب المرافق لوالدته يدعى جابر، وأصر على أن يحملها بدلا من المسعفين، وحملها، ولم يكن يرتدي أي واقيات سوى الماسك الجراحي فقط، ولم يخشى من العدوى، وظل يبكي بجوارها حتى أخرجه أمن المستشفى بصعوبة.

من جانبه اوضح رضا عرفات رئيس قسم الصيانة بالمستشفى، أن المريضة تدعى عطيات.ع، (56 عاما)، وأصر نجلها على حملها، وظل يبكي عند إخراجه من المستشفى، مشيرًا إلى أن السيدة حالتها مستقرة وتخضع للعلاج.