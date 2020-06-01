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جنوب أفريقيا ترجئ عودة المدارس أسبوعا لاعتبارات السلامة

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قالت وزارة التعليم الأساسي في جنوب أفريقيا يوم الأحد إن البلاد أرجأت موعد فتح المدارس من جديد أسبوعا بعدما كان مقررا يوم الاثنين مضيفة أن عددا كبيرا منها غير مستعد لاستقبال التلاميذ.

كانت خطة عودة الدراسة في آخر عامين بالمرحلتين الابتدائية والثانوية يوم الاثنين قد أتت بنتائج عكسية بعدما حث نقابات المعلمين أطقم العاملين في المدارس على تحدي أوامر الحكومة قائلة إن المدارس لا تملك معدات الوقاية للحفاظ على سلامة المدرسين والتلاميذ.

وقالت الوزارة إنها اتخذت قرارها بعد تلقي ثلاثة تقارير تثير المخاوف بشأن حالة الاستعداد.

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وأضافت ”يشعر مجلس وزراء التعليم بالقلق من أن معدات الوقاية الشخصية للدارسين على وجه الخصوص لم تصل إلى بعض الأقاليم وبعض المدارس ليست مستعدة لوصول المدرسين والدارسين“.

وستفتح المدارس أبوابها يوم الاثنين فقط أمام فرق الإدارة والمعلمين والعاملين الآخرين لتلقي التعليمات بخصوص إجراءات السلامة والصحة وللانتهاء من التعقيم والتركيز على قضايا الإمداد.

رويترز
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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