شكرا لقرائتكم خبر عن 110 إصابات جديدة بكورونا في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السنغالية أمس، تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 3645.

وأوضحت في بيان لها أن السنغال سجلت 40 حالة شفاء جديدة من جائحة كوفيد 19، ارتفع على إثرها إجمالي المتعافين إلى 1801، واستقرت الوفيات عند 42.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الحصيلة الجديدة للمصابين والمتعافين، تم اكتشافها بعد إجراء 1024 فحصًا مخبريًا، فيما لا يزال 1801 حالة يتلقون العلاج من كورونا.