شكرا لقرائتكم خبر عن 110 إصابات جديدة بكورونا في السنغال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت في بيان لها أن السنغال سجلت 40 حالة شفاء جديدة من جائحة كوفيد 19، ارتفع على إثرها إجمالي المتعافين إلى 1801، واستقرت الوفيات عند 42.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الحصيلة الجديدة للمصابين والمتعافين، تم اكتشافها بعد إجراء 1024 فحصًا مخبريًا، فيما لا يزال 1801 حالة يتلقون العلاج من كورونا.
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